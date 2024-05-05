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İlk hac kafilesi kutsal topraklara gitmek için yola çıkıyor

2024 yılı kesin kayıtları için süreç devam ederken Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu. Takvime göre, Hac ziyaretleri mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başlayacak. Peki, Hacca ne zaman gidilecek? İşte Hac çıkış ve dönüş tarihleri...

08:58 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hacca gidiş dönüş tarihi
Hacca gidiş dönüş tarihi

Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara gitmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. 2024 Hac kura çekilişi geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tamamlandı. 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 6-24 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt süreci devam ederken 2024 yılı Haccı gidiş ve dönüş tarihleri Diyanet tarafından paylaşıldı.

HAC GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHLERİ

Diyanet’in açıkladığı takvime göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında olacak.

Dönüşler ise 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



#hac
#2024 hac tarihi
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