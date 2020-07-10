Üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmayı yönetecek hakemin değiştirildiğini duyuruldu.TFF Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandıÜst klasman hakemi koronavirüse yakalandı

Abdulkadir Bitigen yerine Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı.

Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.

Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

Süper Lig küme düşme hattında son durum: Kalan maçlar ve puan tablosu Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından herkes hangi takımların küme düşeceğini merak ediyor. Haftanın en kritik maçında Rizespor'un Kayserispor'u 3-2 yenmesinin ardından alt sıralarda hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Küme düşme hattında umut tazeleyen Rizespor, son maçında Beşiktaş'ı yenen Kayserispor'u puansız gönderdi.Küme düşme hattında hangi takımlar var ve fikstür avantajı hangi takımdan yana?Süper Lig'de son sırada Ankaragücü bulunuyor. Başkent ekibinin hemen üstünde Konyaspor, onun üstünde de Kayserispor bulunuyor. Matematiksel olarak henüz hiçbir takımın küme düşmesi garantilenmedi. Ligde ateş hattına en yakın takımlar ise Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor. Gençlerbirliği'nin de uzak bir ihtimal olsa da hatta yakın olduğunu söyleyebiliriz.Ankaragücü'nün kalan maçları;GalatasarayAntalyasporDenizlispor (D)Konyaspor'un kalan maçları;BaşakşehirTrabzonspor (D)AlanyasporKayserispor'un kalan maçları;GaziantepBaşakşehir (D)Trabzonspor



