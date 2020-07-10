Koronavirüse yakalanan hakem kim? Üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı
Üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman hakemlerinden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Abdulkadir Bitigen yerine Ali Palabıyık
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı.
Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.
Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.
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