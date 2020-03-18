Koronavirüsle mücadele toplantısından erteleme kararı çıkmadı

Futbol dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalara kilitlenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken oluşan atmosfer mücadelelerin erteleneceği ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak
'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından bu konuya dair bir karar çıkmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Süper Lig'de bazı futbolcular yaptıkları açıklamalarla sahaya çıkmak istemediklerini dile getirmişti; TFF'nin Nisan ayının sonuna kadar liglerin seyircisiz oynanması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?
TFF'nin Nisan ayının sonuna kadar liglerin seyircisiz oynanması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mart 2020
Süper Lig'de maçların ertelenmemesine tepki gösteren futbolcular:
▫ #MertHakanYandaş
▫ #OlcayŞahan
▫ #YektaKurtuluş
▫ #BernardMensah pic.twitter.com/Hvi109IL8G
Süper Lig'de maçların ertelenmemesine tepki gösteren futbolcular:
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