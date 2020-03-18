SÜPER LİG

Koronavirüsle mücadele toplantısından erteleme kararı çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de 26. hafta maçları seyircisiz oynandı.

Süper Lig'de 26. hafta maçları seyircisiz oynandı.

Futbol dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalara kilitlenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken oluşan atmosfer mücadelelerin erteleneceği ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak

'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından bu konuya dair bir karar çıkmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Süper Lig'de bazı futbolcular yaptıkları açıklamalarla sahaya çıkmak istemediklerini dile getirmişti;

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