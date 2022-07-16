Koulibaly Chelsea'de

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3 evladımla yine çıkarım

15 Temmuz’da İstanbul’da şehit düşenlerin bir kısmının defnedildiği, Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde şehitleri anmak için toplanıldı. Şehitliği ziyaret edenler arasında, Bayrampaşa’da darbeci askerleri engellemeye çalışırken şehit olan Ümit Yolcu’nun annesi Müzeyyen Yolcu da vardı. Yolcu, 'bir değil bin evladını vatan için feda edeceğini' söyledi.