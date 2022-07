Koulibaly Chelsea'de

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Londra ekibi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kadrosuna son olarak Manchester City'den Raheem Sterling'i katan mavi-beyazlılar, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senegalli yıldız Koulibaly'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

31 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 34 maça çıkarken 3 gol 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Introducing our second signing of the summer! 🔵#KoulibalyIsChelsea — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022