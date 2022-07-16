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TRANSFER

Koulibaly Chelsea'de

Chelsea, başarılı defans oyuncusu Kalidou Koulibaly’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koulibaly Chelseade
7 sezon Napoli forması giyen Koulibaly, Chelsea'ye transfer oldu.

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Londra ekibi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kadrosuna son olarak Manchester City'den Raheem Sterling'i katan mavi-beyazlılar, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senegalli yıldız Koulibaly'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

  • 31 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 34 maça çıkarken 3 gol 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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