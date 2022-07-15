Spor Eriksen ManUda
TRANSFER

Eriksen ManU'da

Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eriksen ManUda
Premier Lig'de toplamda çıktığı 237 maçta 52 gol atıp 71 de asist kaydetti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahada geçirdiği kalp krizinin ardından Inter'den ayrılan ve 8 ay sonra Premier Lig takımı Brentford ile futbola geri dönen Eriksen, Manchester United'a transfer oldu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

30 yaşındaki futbolcu transferiyle ilgili, "Manchester United özel bir kulüp ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Birçok kez Old Trafford'da oynama ayrıcalığına sahip oldum ama bunu United'ın kırmızı formasıyla yapmak inanılmaz bir duygu olacak" ifadelerini kullandı.

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