Kourbelıs: Her şeyimi vereceğim

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Dimitris Kourbelis, Slovenya kampında soruları yanıtladı. 29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transfer olduğundan dolayı mutlu olduğunu açıkladı.





Dimitris Kourbelis'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





'Çok mutluyum'

"Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Her sene hedeflerine koşan, her sene hedefleri olan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Baka ve Sio'yu yakından tanıyorum. Bana takımla ilgili her şeyi söylediler. Takımın büyüklüğünden bahsettiler. Benim de üzerime düşen her seferinde elimden gelenin en iyisini yaparak takımın hedeflerine gerçekleştirmesine yardımcı olabilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum"





Bjelica’nın kendisine vereceği göreve saygı duyacağını vurguladı

“Kariyerime stoper olarak başlamıştım ama daha sonra kendi pozisyonum olarak değerlendirdiğim 6 numaraya geçiş yaptım. Geçen yıl 8 numara olarak da oynadım ancak burada kararı Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica verecek. Hocamız benden nerede yararlanmak isterse ben de sahaya çıkarak elimden geleni yapacağım”





Burada iz bırakmak istiyorum

“Türkiye’de oynayan Yunan oyuncuların hepsini tanıyorum ve kendileriyle konuşma fırsatı buldum. Burada başarılı olduklarını da biliyorum. Benim de buraya geliş amaçlarımdan birisi burada iyi hatırlanabilmek olacak. Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum"





'Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım'

"Çok fazla maçı izleme fırsatı buldum. En iyi arkadaşlarım Baka ve Siopis burada oynuyor çünkü. Taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğuyla ilgili geniş bir bilgim var. Taraftarımız şundan emin olacak; sahaya çıktığım her anda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım"









Kourbelis'in basın toplantısına katılan Bakasetas'a yeni sözleşme sorusu üzerine:





Anastasios Bakasetas: "Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdürdüğünü söyleyebilirim"



















