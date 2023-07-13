Fırtına sert esecek

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da sıcak havaya rağmen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yeni transferlerin takıma katılmasının yanı sıra yeni yapılacak transferler konusunda da sona gelinmesi teknik direktör Nenad Bjelica'yı mutlu ediyor.

Antrenmanlarda keyifli hareketleri ile dikkat çeken Hırvat teknik adam kampın sonuna kadar fiziksel olarak tam anlamı ile hazır olmaya çalışacaklarını ve lige herkesin beklentisine karşılık verecek bir ekip olarak başlamayı hedeflediklerini söyledi.





Forvete bir takviye gelecek





Hafta sona kampı ziyaret etmesi beklenen Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşecek olan Bjelica'nın takım hakkında bilgi vermesi bekleniyor.





Bartra'nın gitmesi ile maaş dengelerini koruma adına önemli bir adım atan Trabzonspor'da orta alana ve forvete birer oyuncu daha alınması beklenirken, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Slovenya kampını ziyaretinde bu konunun da açıklığa kavuşması bekleniyor.





İstediği tüm oyuncuların büyük bir çoğunluğu takıma katılan Bjelica'nın Milli takımlardaki oyuncuların da katılmasıyla antrenman temposunu daha da arttırması bekleniyor.











