ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada final tarihi belli oldu

TFF, Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Kupası

Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

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