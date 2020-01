LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan LeBron James, "Hazır değilim ama başlayalım. Buraya bir şeyler yazmayı deniyorum ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum. En son pazar sabahı Philadelphia'dan Los Angeles'a dönmeden önce sesini duydum. Bizim son konuşmamız olacağı aklıma gelmezdi. Kalbim kırık, yıkıldım." ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.Yerel saatle 10.00 civarında California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu. Bu gönderiyi Instagram'da gör Yazılacak hiçbir şey yok. #Kobe. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2020, 12:10ös PST) Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna ile basketbol maçı izlemeye gittiği ifade ediliyor.Trump'tan Kobe Bryant açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ''Korkunç bir haber'' paylaşımında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber'' ifadesini kullandı.Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ocak 2020 Diğer 7 kişinin kimliği henüz açıklanmadıYaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Mesajını "Seni seviyorum kardeşim" diye sürdüren LeBron James, "Kalbim Vanessa ve çocuklarla birlikte. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Bizim ve Los Angeles Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yükü alarak yola devam etmek benim sorumluluğum. Lütfen beni cennetten izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

