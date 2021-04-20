Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Leeds United-Liverpool maçında uçaklı protesto
FUTBOL FUTBOL

Leeds United-Liverpool maçında uçaklı protesto

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Avrupa Süper Ligi protestoları damga vurdu.

Haber Merkezi AA
Leeds United-Liverpool maçında uçaklı protesto
Elland Road Stadı'nın üzerinden "Süper Lig'e 'hayır' de" yazılı pankartı taşıyan bir uçak geçti.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.

Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı. Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

Avrupa Süper Ligi protestosu

Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Stadyumun üzerinden de "Süper Lig'e hayır de" pankartı taşıyan bir uçak uçuruldu

Leeds United iki şutta Manchester City'i devirdi
SPOR
Leeds United iki şutta Manchester City'i devirdi
Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek: Yardıma hazırız

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.