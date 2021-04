Leeds United-Liverpool maçında uçaklı protesto

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.

Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı. Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

Avrupa Süper Ligi protestosu



Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Leeds United-Liverpool maçı öncesinde ev sahibi ekibin futbolcuları sahaya Şampiyonlar Ligi logosu bulunan tişörtlerle çıktı



▪"Futbol taraftarlar içindir" pic.twitter.com/GIxjHGaxug — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2021

Stadyumun üzerinden de "Süper Lig'e hayır de" pankartı taşıyan bir uçak uçuruldu

PROTEST!



Jelang laga Leeds Utd v Liverpool, sekelompok penggemar melakukan protes dengan menerbangkan pesawat yg membawa banner "SAY NO TO SUPER LEAGUE". [101greatgoals] #IMC pic.twitter.com/lRUCUXYztb — MedioClubID (@medioclubID) April 19, 2021