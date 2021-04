Leeds United iki şutta Manchester City'i devirdi

Ligin 31. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, ligde orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Stuart takımını öne geçirdi





Kontrataklarla etkili olan Leeds United, 42. dakikada Stuart Dallas'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Leeds 10 kişi kaldı

Konuk ekipte Liam Cooper, 45+1. dakikada rakip takımdan Gabriel Jesus'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Torres skoru eşitledi





İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 76. dakikada İspanyol oyuncusu Ferran Torres'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

REKLAM

Stuart City'yi yıktı





Leeds United'da 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dallas, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atıp, konuk ekibin mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

🤩 How much do you love this man right now!!! @dallas_stuart pic.twitter.com/ILZklWcDqh — Leeds United (@LUFC) April 10, 2021

Dikkati çeken istatistik

Leeds United mücadele boyunca çektiği 2 şutta da fileleri havalandırırken, Manchester City ise 29 şutta sadece bir gol atabildi.

Manchester City, 74 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. 45 puanlı Leeds United ise maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı.