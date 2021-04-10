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Leeds United iki şutta Manchester City'i devirdi

Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Leeds United'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 45 dakikasını 10 kişi oynayan Bielsa'nın öğrencileri, karşılaşmada buldukları iki şutu da gole çevirmeyi başardı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Leeds United iki şutta Manchester Cityi devirdi
Stuart Dallas attığı gollerle maça damga vurdu.

Ligin 31. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, ligde orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Stuart takımını öne geçirdi


Kontrataklarla etkili olan Leeds United, 42. dakikada Stuart Dallas'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Leeds 10 kişi kaldı

Konuk ekipte Liam Cooper, 45+1. dakikada rakip takımdan Gabriel Jesus'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Torres skoru eşitledi


İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 76. dakikada İspanyol oyuncusu Ferran Torres'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Stuart City'yi yıktı


Leeds United'da 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dallas, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atıp, konuk ekibin mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Dikkati çeken istatistik

Leeds United mücadele boyunca çektiği 2 şutta da fileleri havalandırırken, Manchester City ise 29 şutta sadece bir gol atabildi.

  • Manchester City, 74 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. 45 puanlı Leeds United ise maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı.

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