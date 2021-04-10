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Spor Beşiktaşın eski futbolcusu 40 yaşında yıldızlaştı, takımı namağlup şampiyon oldu
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu 40 yaşında yıldızlaştı, takımı namağlup şampiyon oldu

Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd takımı, Katar Yıldızlar Ligi'ni yenilgisiz lider tamamladı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rodrigo Tabata, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın eski futbolcusu 40 yaşında yıldızlaştı, takımı namağlup şampiyon oldu
Al Sadd takımı, tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Al Sadd Kulübü, Katar Yıldızlar Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Xavi'nin öğrencileri, en yakın rakibi Al-Duhail'e 13 puan fark atarak liderlik ipini göğüsledi.

Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve adını Katalan ekibinin tarihine yazdıran Xavi Hernandez, böylece teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Xavi, formasını giydiği Al Sadd'da teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı.
Xavi, formasını giydiği Al Sadd'da teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı.

Tabata'dan dikkati çeken performans

Al Sadd forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rodrigo Tabata, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

40 yaşındaki Brezilyalı futbolcu çıktığı 20 maçta 10 gol atarken 3 de asist kaydetti.

  • Beşiktaş kariyerinde 48 maça çıkan Tabata, 2 gol 15 asistlik performans sergilemişti.

Tabata ilerlermiş yaşına rağmen performansıyla hayran bıraktı.
Tabata ilerlermiş yaşına rağmen performansıyla hayran bıraktı.

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