Beşiktaş'ın eski futbolcusu 40 yaşında yıldızlaştı, takımı namağlup şampiyon oldu

Al Sadd Kulübü, Katar Yıldızlar Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Xavi'nin öğrencileri, en yakın rakibi Al-Duhail'e 13 puan fark atarak liderlik ipini göğüsledi.
Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve adını Katalan ekibinin tarihine yazdıran Xavi Hernandez, böylece teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Tabata'dan dikkati çeken performans
Al Sadd forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rodrigo Tabata, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.
40 yaşındaki Brezilyalı futbolcu çıktığı 20 maçta 10 gol atarken 3 de asist kaydetti.
- Beşiktaş kariyerinde 48 maça çıkan Tabata, 2 gol 15 asistlik performans sergilemişti.