Spor Süper Ligde şampiyonluk yaşayan Ozan İpekten sürpriz transfer
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ozan İpek'ten sürpriz transfer

Bursaspor'un tarihi şampiyonluğunda önemli katkısı olan Ozan İpek, Isparta Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Gelendost Spor ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde şampiyonluk yaşayan Ozan İpekten sürpriz transfer
Ozan İpek Gelendost Spor atkısıyla poz verdi.

BAL ekibi Gelendost Spor, tecrübeli futbolcu Ozan İpek'i kadrosuna katmak üzere.

Isparta yerel basınından Son32'ye yansıyan haberde, 34 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Yapılacak son görüşmelerin ardından Ozan İpek ile resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

  • Ozan İpek, Bursaspor formasıyla 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bursaspor formasıyla 148 maça çıkan Ozan İpek, 17 gol atarken 23 de asist kaydetti.
Bursaspor formasıyla 148 maça çıkan Ozan İpek, 17 gol atarken 23 de asist kaydetti.

Bursaspor Efsanesi Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı gerçekleşti
SPOR
Bursaspor Efsanesi Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı gerçekleşti

Abone Ol Google News
Tekrar tekrar okumak istedim

'Tekrar tekrar okumak istedim'

Çobanın notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Bugün gelme anne

'Bugün gelme anne'

Şehit pilot annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiyeye geliyor

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

​Milyarlarca dolar tutan yatırımların borcunu ödeyemiyorlar.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.
Fikir kızımdan çıktı

Fikir kızımdan çıktı

​Kadın girişimci tezekten öyle bir şey üretti ki, projesi ödül aldı.

Temsilci atayacağını bildirmeyen sosyal ağ kalmadı.

​FETÖ'nün 'kadim abisi'nin cezası belli oldu

Rusya'dan ABD'nin kararına ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin kararına ilk tepki

"Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri hareketliliği endişe verici."

​Ne ABD'ye ne de Rusya'ya ihtiyacımız kalmayacak

Yerli aşıda önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.