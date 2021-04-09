Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ozan İpek'ten sürpriz transfer

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Evde uyurken dehşeti yaşadılar: Bir anda kurşun yağmaya başladı

Kağıthane'de gece yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta bulunan bir binaya isabet etti. O sırada evlerinde uyuyan aile ölümden döndü. Dehşet anlarını anlatan Büşra İşbilir "O kurşun bize de gelebilirdi. Yarım santim ile kurtulduk diyebilirim" dedi.