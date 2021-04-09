Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ozan İpek'ten sürpriz transfer

BAL ekibi Gelendost Spor, tecrübeli futbolcu Ozan İpek'i kadrosuna katmak üzere.
Isparta yerel basınından Son32'ye yansıyan haberde, 34 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Yapılacak son görüşmelerin ardından Ozan İpek ile resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
- Ozan İpek, Bursaspor formasıyla 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
#TarihteBugün | "Türkiye için bir milat, Bursaspor şampiyon" #16Mayıs2010 pic.twitter.com/CBRYFACeMk
#TarihteBugün | "Türkiye için bir milat, Bursaspor şampiyon" #16Mayıs2010 pic.twitter.com/CBRYFACeMk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 16, 2020