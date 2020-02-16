Liderlik mücadelesi

Süper Lig’in 22. haftasında bugün Sivasspor’u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek. Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Sivasspor’u mağlup etmesi halinde, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43’e yükselterek ilk sıraya yükselen Başakşehir’den liderliği devralacak. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler’in sakatlıkları bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Norveçli golcü Alexander Sörloth ise takımdaki yerini alabilecek.

2010-11’DEN BERİ HASRET SÜRÜYOR

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavili takım, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

İnşallah şampiyon olacağız





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Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Nuri Albayrak, Trabzonspor’un bugün oynayacağı Sivasspor maçı öncesi Ağaoğlu’na başarı dileklerinde bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüşen Nuri Albayrak’a eski yöneticilerden Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş Müdürü Muzaffer Ermiş ve Yeni Şafak Trabzon temsilcisi Ali Kemal Yazıcı da eşlik etti. Başkan ve yönetimi gönülden desteklediklerini belirten Nuri Albayrak, “Kulübümüz için çok iyi işler yapıyorsunuz. Bu sene çok başarılı bir idari anlayış ve çok başarılı bir takımımız var. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi. Başkan Ağaoğlu nazik ziyaret için eski başkan Nuri Albayrak’a teşekkürlerini sunarak kendisine portresinin yer aldığı bir kara kalem çalışması hediye etti.

Seriye devam yola devam

Trabzonsporlu taraftarlar, Sivasspor ile oynanacak karşılaşma öncesi satışa sunulan biletleri hemen tüketti. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamen dolması beklenirken, konuk ekip taraftarları da tribünde yer alabilecek. Trabzonspor sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Seriye devam, yola devam” başlığıyla yaptığı paylaşımda “Hep birlikte aynı büyük coşkuyu yaşamak ve yaşatmak için tüm taraftarlarımızı mücadelemize bekliyoruz” denildi.