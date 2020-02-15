Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanidze ve 75. dakikada Rodrigues kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 90+6. dakikada Serdar Aziz attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 38 puanda kalırken, Ankaragücü ise puanını 20'ye yükseltti.

Gelecek hafta Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi