Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farka koştu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı'dan resital

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Lille'de karşılaşmanın ikinci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı. Yusuf Yazıcı, Araujo'nun golünde asisti yapan isim oldu.

2⃣ buts

1⃣ passe dé'



𝑴 𝑨 𝑬 𝑺 𝑻 𝑹 𝑶 pic.twitter.com/3stoNeT5J8 — LOSC (@losclive) November 22, 2020

Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.

Lille-Lorient maç özetini izlemek için tıklayın