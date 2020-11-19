Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: Rekor fiyata satacaklar

Fransız ekibi Lille'in milli yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, genç futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Çok çalışıyor"

Yusuf Yazıcı'nın kulüp antrenmanları dışında ekstra çalışmalar yaptığını söyleyen menajer Adem Cebeci, "Yusuf'un şu anki performansı hak edilmiş çalışmanın ürünü. Kendisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Futbolda zaman zaman inişler ve çıkışların olması gayet normal. Her futbolcu gibi Yusuf da bu iniş ve çıkışları yaşadı. Çok ciddi bir sakatlık atlattı. Ancak bu zor sürecin ardından düzenli, disiplinli ve sabırlı bir çalışma planlamasıyla bugünkü performansına ulaştı. İnşallah bu performans her geçen gün daha iyiye gidecek. Tabii ki bu Yusuf'un elinde ve kendisi bu performansı zirveye taşıyacak bir karaktere sahip" diye konuştu.

"Büyük kulüplerin ilgilenmesi onur verici"

Cebeci, "UEFA Avrupa Ligi'nde 2 deplasman maçında hat-trick yapmak doğal olarak gündeme oturmak demektir. Hele de bu takımların biri de İtalyan devi Milan olunca bu kadar konuşulması çok doğal. Bu olay bir futbolcu için ulaşılması çok zor bir olay. Her zaman mütevazı olmak lazım ancak Yusuf'un bu performansa ulaşması planlı ve sabırlı çalışmanın sonucu. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici. Çünkü Yusuf'un hedefleri var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Avrupa Kupaları'nda Milan'a kendi evinde Rivaldo'dan sonra hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. pic.twitter.com/jT6zLSkSAQ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 5, 2020

"Lille'in amacı rekor fiyata satmak"

Lille Sportif Direktörü Louis Campos'un Yusuf Yazıcı için takımın 'mihenk taşı' dediğini aktaran Cebeci, "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.

"Hedefi her zaman dünyanın en iyisi olmak"

Yıldız oyuncunun Fransa Ligi'ni tercih etmesini de değerlendiren Cebeci, "Fransa Ligi'ni tercih etmemizin nedeni çok tempolu bir lig olması. Yusuf'un hedefi her zaman dünyanın en iyisi olmak. Bunun için eksik olan yönlerini tamamlamak istedi. Yusuf'un özel yetenekleri var. İhtiyacı olan şey biraz daha tempo idi. Lille Kulübü ile Yusuf'un hedefleri aynı olduğu için bizim tercihimiz Fransa oldu. Burası bizim için bir basamak. Hikaye daha yeni başlıyor" açıklamasında bulundu.

"Bu merdivenleri kolay çıkmadı"

Yusuf Yazıcı'nın milli takımda az süre almasıyla ilgili soruya ise Cebeci, "İnanın bunu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Ama bu bizi asla pes ettiremeyecek. Bu bizi tetikleyecek. Yusuf bu merdivenleri asla kolay çıkmadı. Zorluklar onu güçlendiriyor" yanıtını verdi.

"Bu fotoğrafı yıllar önce çizdi"

Gençlere örnek olma düşüncesiyle Yusuf Yazıcı'nın her adımını planlayıp attığına dikkat çeken menajer Adem Cebeci, "Yusuf bu büyük fotoğrafı yıllar önce çizdi. Şimdi o resmi bir ressam gibi boyuyor. Onu bir sanatçı gibi görüyorum, işini sanata dönüştürmek istiyor. Onun hayallerini gördükçe arkasından gelecek gençler ona ayrı bir hayranlık duyuyor. Yusuf, kendisini Türk gençlerine adayan biri. O yüzden omuzlarında büyük yük taşıyor" diye konuştu.

İngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldız Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı ile ilgili İngiliz basınından ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.Daily Mail'in aktardığı haberde; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın, formunu devam ettirmesi durumunda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yerine transfer edilebileceği ifade edildi."Yeni Mesut Özil"İngiliz basınında Yusuf Yazıcı için "Yeni Mesut Özil" benzetmesi yapılırken, Arsene Wenger döneminde de milli yıldızın Arsenal'in gündemine geldiği aktarıldı.Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)Galeri: Yusuf Yazıcı Milan maçına damga vurdu: Fransız basını milli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı



