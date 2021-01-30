Fransız taraftarlar Marsilya'nın tesislerine saldırdı: Alvaro Gonzalez yaralandı

Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, çıkan olaylar sonrası ileri bir tarihe alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 200 Olympique Marsilya taraftarının, kulüp yönetimini protesto etmek için ellerindeki meşalelerle antrenman tesislerine saldırdığı paylaşıldı.

Alvaro Gonzalez yaralandı

Ayrıca RMC Sport'un haberine göre, Marsilyalı oyuncu Alvaro Gonzalez, taraftarların saldırıları sonucunda yaralandı. Gonzalez'in durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, Marsilyalı taraftarlar sokakları ve stadı pankartlarla donattı.

Marsilya şu anda ligde 32 puanla 7. sırada yer alıyor.



