Yeni transferi görünce istifasını yönetime sundu: "Burada olmama gerek yok"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Orta saha transferi için transferin son gününe kadar birçok isimle görüşen Marsilya'da yönetim Glasgow Rangers'tan

Olivier Ntcham'ı kadrosuna kattı. Ancak bu transferden teknik direktör Villas-Boas'ın haberi yoktu. Krize neden olan transferin ardından Portekizli teknik adam istifa etme kararı aldı.

Villas-Boas yaptığı açıklamada, "Yönetim, benim onayım olmadan Olivier Ntcham'ı transfer etti ve bu sebeple Marsilya yönetimine istifamı sundum. Onlardan sadece istifamı kabul etmelerini bekliyorum, başka bir isteğim yok" ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki teknik adam Marsilya'da 60 maça çıkmış ve 1.67 puan ortalaması elde etmişti.



