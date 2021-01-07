LİGUE 1

Lille Angers maç özeti: Burak Yılmaz'ın golünü izle

Burak Yılmaz Lille'i kurtaramadı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Lille, sahasında Angers'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Lille-Angers maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla ligde 8. golünü attı.

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla ligde 8. golünü attı.

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti.

İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Burak Yılmaz'ın karşılaşmada kullandığı frikik direkten auta çıktı.

Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

  • Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Lille-Angers maç özetini izlemek için tıklayın


Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Lille'de bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, koronavirüse yakalandı. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, Angers karşılaşması öncesinde yaptığı bilgilendirmede, Yusuf'un kadroda olmama gerekçesini 'Yusuf'un testi pozitif çıktı ve bir süre bizimle olamayacak' sözleriyle açıkladı.Milli oyuncunun tedavisine başlandığı ve izole olduğu belirtildi.Yusuf Yazıcı, ligde oynanacak olan Angers, Nimes, Reims maçlarında forma giyemeyecek.

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