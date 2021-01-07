Burak Yılmaz Lille'i kurtaramadı

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti.
İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Burak Yılmaz'ın karşılaşmada kullandığı frikik direkten auta çıktı.
Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.
- Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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