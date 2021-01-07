Burak Yılmaz Lille'i kurtaramadı

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti.

İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Burak Yılmaz'ın karşılaşmada kullandığı frikik direkten auta çıktı.

Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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