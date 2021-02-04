Spor Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti
LİGUE 1

Bordeaux Lille maçı: Yusuf Yazıcı'nın golünü izle

Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti

Ligue 1'de Lille, deplasmanda konuk olduğu Bordeaux'yu 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçtaki gol perdesini milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Bordeaux-Lille maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı gol sevincini asisti yapan Bamba ile yaşadı.
Yusuf Yazıcı gol sevincini asisti yapan Bamba ile yaşadı.

Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.

  • Maçı 3-0 kazanan Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

Bordeaux-Lille maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın



Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor
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Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor
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