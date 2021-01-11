En iyi 11'de iki Türk futbolcu yer aldı

Fransa Ligue 1’de ilk yarı sona ererken, Lyon 40 puanla ilk yarıyı zirvede tamamladı. 39 puanlı 2 takımdan Paris Saint-Germain ikinci, Lille ise 3. sırada yer aldı.

Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, bu sezon gösterdiği performansla zirve yarışında önemli bir çıkış yakaladı.

Fransa’nın önde gelen spor gazetesi L’Equipe, ilk yarının en iyi 11’ini seçti. Milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk yarının en iyi kadrosunda kendisine yer buldu.

Ligde 9 golü bulunan Burak Yılmaz, gol krallığı yarışında zirvede yer alan 12 gollü Mbappe’nin 3 gol gerisinde bulunuyor.

Lille Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı (ÖZET) Ligue 1 19. hafta karşılaşmasında Lille, Nimes takımına konuk oldu. Lille'de Burak Yılmaz 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.Zeki ve Yusuf kadroda yokBurak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.Burak Yılmaz bu sezon 21 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı.Burak Yılmaz'ın attığı golLille maçının özetini ve Burak Yılmaz'ın attığı golü izlemek için tıklayınız.

L’Equipe tarafından belirlenen Fransa Ligue 1’de ilk yarının en iyi 11’i şu şekilde:

Navas (PSG) - Zeki Çelik (Lille), Fonte (Lille), Marquinhos (PSG), Truffert (Rennes) - Paqueta (Lyon), Mendes (Lyon), Kakuta (Lens), Kadewere (Lyon), Laborde (Montpellier) - Burak Yılmaz (Lille)



