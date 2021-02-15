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Ligue 1: Lille Brest maç özeti izle

Lille'in galibiyet serisi bitti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Brest ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta Yusuf Yazıcı oyuna sonradan dahil oldu. Lille-Brest maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı mücadelenin 61. dakikasında oyuna girdi.
Yusuf Yazıcı mücadelenin 61. dakikasında oyuna girdi.

Ligue 1'in 25. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Brest'i ağırladı.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan Lille'in kontrolünde geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Milli futbolculardan Mehmet Zeki Çelik, müsabakada 90 dakika görev yaptı. Sakatlığı süren Burak Yılmaz'ın kadroda bulunmadığı mücadelede Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik'in rakibiyle mücadelesi

6 hafta sonra puan kaybetti

Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren 55 puana sahip Lille, Paris Saint-Germain'in bir puan önünde liderliğini korudu. Üç maçtır kaybetmeyen Brest ise 31 puanla 12. sırada yer aldı.

Lille-Brest maç özetini izlemek için tıklayın

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