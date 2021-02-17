Spor Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz gol yollarında kendimi geliştirmem için yardım etti
LİGUE 1 UEFA AVRUPA LİGİ

Yusuf Yazıcı: Burak Yılmaz gol yollarında kendimi geliştirmem için yardım etti

Fransa ekibi Lille'de görev yapan Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan saha içi ve dışında çok şey öğrendiğini açıkladı. Yazıcı, 'Burak gol yollarında kendimi geliştirmeme yardım etti. Trabzonspor'da bana çok yardımcı oldu. Ondan saha içi ve dışında çok şey öğrendim' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı bu sezon 27 maçta 13 gol ve 4 asistle oynadı.
Yusuf Yazıcı bu sezon 27 maçta 13 gol ve 4 asistle oynadı.

Yusuf Yazıcı, Lille'in Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi UEFA'ya açıklamada bulundu.

"Gol yollarında kendimi geliştirmeme yardım etti"

Burak Yılmaz ile Trabzonspor ve milli takımda birlikte oynadıklarını hatırlatan Yusuf Yazıcı, "Burak gol yollarında kendimi geliştirmeme yardım etti. Trabzonspor'da bana çok yardımcı oldu. Ondan saha içi ve dışında çok şey öğrendim. İlk başta Türkiye'den ayrılacağına inanamamıştım. Bir gün Fransa'da birlikte oynayacağımızı düşünmemiştim. Sanırım farklı bir şeyler denemek istedi veya beni özledi" diye konuştu.

"İkinci forvet olarak görev yapıyorum"

Normalde bir orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "4-4-2 sisteminde ikinci forvet olarak görev yapıyorum. Teknik direktörün istediklerini yapmaya çalışıyorum. Forvette oynadığınızda gol atmak zorundasınız. Ben de elimden geldiğince bunu yapmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım"

Avrupa Ligi'nde yaptığı iki "hat-trick" hakkında da görüşlerini aktaran Yusuf Yazıcı, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, onların desteği olmasa başaramazdım. Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım. Sahada her zaman en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum" yorumunu yaptı.

  • "Gereken skoru almak istiyoruz"
  • Ajax ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıklarını anımsatan milli futbolcu, "Geçen sezon onlara karşı gayet iyi oynadık ama istediğimiz sonuçları alamadık. İlk maç tur için çok önemli olacak. Geçen yıl deplasmanlarda sorun yaşıyorduk. Bu sezon bunu geliştirdik ve dış sahada daha fazla kazanmaya başladık. Zor olacağının farkındayız ama ilk maçta gerekli skoru almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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