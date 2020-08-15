Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arjantinli yıldızın bu konuda kararlı olduğu ve artık ayrılık vaktiğinin geldiğini menajeri olan babasına ilettiği kaydedildi.

Messi ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya Serie A ekibi Inter. Konuyla ilgili önceki günlerde konuşan Antonio Conte, bu transferin ancak Messi'nin takımdan ayrılmak istemesiyle gerçekleşebileceğini söylemişti.

İddialara göre Inter'in yeni sezonda Serie A şampiyonluğunu hedeflediği, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de Messi ile almayı planladığı belirtiliyor.

ilerleyen günlerde Messi'nin Barcelona'dan ayrılık durumunun kesinleşmesi ve transfer ile ilgili daha sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.