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​Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Kararını yönetime bildirdi

Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Kararını yönetime bildirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybeden Barcelona'da sular durulmuyor. Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi'nin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Messi'nin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybeden Barcelona'da ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. İlk önce teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibi daha sonra sportif direktör Eric Abidal ile yollarını ayırdıç.

Son olarak Arjantinli oyuncu Lionel Messi'de takımdan ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine bildirdi. Katalan ekibinde yeni teknik direktör Ronald Koeman'da 33 yaşındaki oyuncu ile görüştü ama ikna edemedi.

Antrenmanlara katılmayacak

Barcelona’da Messi şoku. Arjantinli yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletti. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre kulübe ayrılmak istediğini ileten yıldız oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek için girişimlere başladı. Messi’nin sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanarak serbest kalmak istediği belirtilirken, bu maddenin de 10 Haziran’da sona erdiği ifade edildi. Ancak korona virüs nedeniyle Messi’nin bu maddeyi yürürlüğe koyma talebinde bulunacağı da belirtildi.

  • Lionel Messi bu sezon çıktığı 44 maçta, 31 gol atıp 26 asist yaptı. Yıldız oyuncunun adın Manchester City, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyor.

Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Ronaldo ile karşı karşıya gelecek
Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Ronaldo ile karşı karşıya gelecek

Lionel Messi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Manchester City, Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açtı. İngiltere’de yayın yapan Mirror’da yer alan habere göre, Barcelona’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Katalan ekibiyle yol ayrımına girebileceği konuşulan Arjantinli yıldız için Manchester City devreye girmeye hazır.İddiaya göre Manchester City, Lionel Messi’nin transfer edilmesi için ne gerekiyorsa ödemeye razı. Bir süredir kulüple arasında çeşitli sorunlar bulunan Messi’nin 8-2’lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.Böyle bir senaryoda Manchester City, 33 yaşındaki süper yıldızı kaçırmak istemiyor.Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddiaBarcelona'da ağır yenilgi sonrasında ilk ayrılık: Değişimin ilk ayağı olacakŞampiyonlar Ligi'nde erken final olarak görülen maçta şoke eden skor

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