​Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Kararını yönetime bildirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybeden Barcelona'da ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. İlk önce teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibi daha sonra sportif direktör Eric Abidal ile yollarını ayırdıç.

Son olarak Arjantinli oyuncu Lionel Messi'de takımdan ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine bildirdi. Katalan ekibinde yeni teknik direktör Ronald Koeman'da 33 yaşındaki oyuncu ile görüştü ama ikna edemedi.

Antrenmanlara katılmayacak

Barcelona’da Messi şoku. Arjantinli yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletti. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre kulübe ayrılmak istediğini ileten yıldız oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek için girişimlere başladı. Messi’nin sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanarak serbest kalmak istediği belirtilirken, bu maddenin de 10 Haziran’da sona erdiği ifade edildi. Ancak korona virüs nedeniyle Messi’nin bu maddeyi yürürlüğe koyma talebinde bulunacağı da belirtildi.

Lionel Messi bu sezon çıktığı 44 maçta, 31 gol atıp 26 asist yaptı. Yıldız oyuncunun adın Manchester City, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyor.