Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Ronaldo ile karşı karşıya gelecek

Lionel Messi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Manchester City, Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açtı. İngiltere’de yayın yapan Mirror’da yer alan habere göre, Barcelona’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Katalan ekibiyle yol ayrımına girebileceği konuşulan Arjantinli yıldız için Manchester City devreye girmeye hazır.

İddiaya göre Manchester City, Lionel Messi’nin transfer edilmesi için ne gerekiyorsa ödemeye razı. Bir süredir kulüple arasında çeşitli sorunlar bulunan Messi’nin 8-2’lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.

Böyle bir senaryoda Manchester City, 33 yaşındaki süper yıldızı kaçırmak istemiyor.

Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arjantinli yıldızın bu konuda kararlı olduğu ve artık ayrılık vaktiğinin geldiğini menajeri olan babasına ilettiği kaydedildi.Messi ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya Serie A ekibi Inter. Konuyla ilgili önceki günlerde konuşan Antonio Conte, bu transferin ancak Messi'nin takımdan ayrılmak istemesiyle gerçekleşebileceğini söylemişti.İddialara göre Inter'in yeni sezonda Serie A şampiyonluğunu hedeflediği, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de Messi ile almayı planladığı belirtiliyor.ilerleyen günlerde Messi'nin Barcelona'dan ayrılık durumunun kesinleşmesi ve transfer ile ilgili daha sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Sen #Messi olsan ne yapardın?A-🤔B-🤔C-🤔D-🤔 pic.twitter.com/Pth0tkreG7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020

Barcelona'da ağır yenilgi sonrasında ilk ayrılık: Değişimin ilk ayağı olacak Barcelona'da beklenen gelişme gerçekleşti. Katalanlar teknik direktör Quique Setien’in görevine son verdi. Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan Barcelona'da bu ayrılık değişimin ilk ayağı olacak.Setien ile yolların ayrılmasının ardından takımın futbol direktörü Eric Abidal'in de sözleşmesi feshedildi. Barcelona yönetimi böylelikle futboldan sorumlu tüm yöneticilerle yollarını ayırdı.Barcelona'da karşılaşma sonunda açıklama yapan isimlerden olan kaptan Pique flaş mesajlar vermişti. Başarılı oyuncu takımda büyük bir değişimin olması gerektiğini ve gerekirse kendisinin de kenara çekileceğini belirtmişti.Öte yandan Barcelona'da sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'nin de takımdan ayrılması gündemde.Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién 8-2 yenildikleri Bayern maçından sonra bu açıklamayı yaptı: "Kulüpteki geleceğimi düşünmek için çok erken. Bu bana bağlı değil." pic.twitter.com/VxVfjX7Chn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020 Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia