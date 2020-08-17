Messi Barcelona'dan ayrılıyor: Ronaldo ile karşı karşıya gelecek

Lionel Messi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Manchester City, Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açtı. İngiltere’de yayın yapan Mirror’da yer alan habere göre, Barcelona’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Katalan ekibiyle yol ayrımına girebileceği konuşulan Arjantinli yıldız için Manchester City devreye girmeye hazır.
İddiaya göre Manchester City, Lionel Messi’nin transfer edilmesi için ne gerekiyorsa ödemeye razı. Bir süredir kulüple arasında çeşitli sorunlar bulunan Messi’nin 8-2’lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.
Böyle bir senaryoda Manchester City, 33 yaşındaki süper yıldızı kaçırmak istemiyor. Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arjantinli yıldızın bu konuda kararlı olduğu ve artık ayrılık vaktiğinin geldiğini menajeri olan babasına ilettiği kaydedildi.Messi ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya Serie A ekibi Inter. Konuyla ilgili önceki günlerde konuşan Antonio Conte, bu transferin ancak Messi'nin takımdan ayrılmak istemesiyle gerçekleşebileceğini söylemişti.İddialara göre Inter'in yeni sezonda Serie A şampiyonluğunu hedeflediği, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de Messi ile almayı planladığı belirtiliyor.ilerleyen günlerde Messi'nin Barcelona'dan ayrılık durumunun kesinleşmesi ve transfer ile ilgili daha sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Sen #Messi olsan ne yapardın?A-🤔B-🤔C-🤔D-🤔 pic.twitter.com/Pth0tkreG7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020
Barcelona'da ağır yenilgi sonrasında ilk ayrılık: Değişimin ilk ayağı olacak
Barcelona'da beklenen gelişme gerçekleşti. Katalanlar teknik direktör Quique Setien’in görevine son verdi. Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan Barcelona'da bu ayrılık değişimin ilk ayağı olacak.Setien ile yolların ayrılmasının ardından takımın futbol direktörü Eric Abidal'in de sözleşmesi feshedildi. Barcelona yönetimi böylelikle futboldan sorumlu tüm yöneticilerle yollarını ayırdı.Barcelona'da karşılaşma sonunda açıklama yapan isimlerden olan kaptan Pique flaş mesajlar vermişti. Başarılı oyuncu takımda büyük bir değişimin olması gerektiğini ve gerekirse kendisinin de kenara çekileceğini belirtmişti.Öte yandan Barcelona'da sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'nin de takımdan ayrılması gündemde.Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién 8-2 yenildikleri Bayern maçından sonra bu açıklamayı yaptı: "Kulüpteki geleceğimi düşünmek için çok erken. Bu bana bağlı değil." pic.twitter.com/VxVfjX7Chn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020 Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia
Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak görülen maçta şoke eden skor
Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Barcelona-Bayern Münih maçı unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Bayern Münih karşılaşmadan 8-2 galip geldi. Barcelona-Bayern Münih maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz geceye dair tüm detaylar bu haberin içinde.Barcelona-Bayern Münih maçının önemli anları;UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.Barcelona-Bayern Münih maçına dair bilgilerRakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.Video: Bayern Münih 8-2 Barcelona (Maç özeti ve golleri izle)04’ ⚽️ Barcelona 0-1 Bayern07’ ⚽️ Barcelona 1-1 Bayern22’ ⚽️ Barcelona 1-2 Bayern28’ ⚽️ Barcelona 1-3 Bayern31’ ⚽️ Barcelona 1-4 Bayern57’ ⚽️ Barcelona 2-4 Bayern63’ ⚽️ Barcelona 2-5 Bayern82’ ⚽️ Barcelona 2-6 Bayern85’ ⚽️ Barcelona 2-7 Bayern89’ ⚽️ Barcelona 2-8 Bayern pic.twitter.com/66YAeCUM9x— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020 Barcelona-Bayern Münih maç özetiAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2Baskısını sürdüren Bayern Münih, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.Hız kesmeyen Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.Gol yağmuru dinmedi57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-463. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol gördü.82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi.Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Atletico Madrid'i son dakikada eledi (ÖZET)Galeri: İspanyol basını Barcelona'yı yerden yere vurdu
Yorum