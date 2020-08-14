Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak görülen maçta şoke eden skor

Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Barcelona-Bayern Münih maçı unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Bayern Münih karşılaşmadan 8-2 galip geldi. Barcelona-Bayern Münih maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz geceye dair tüm detaylar bu haberin içinde.

Barcelona-Bayern Münih maçının önemli anları;

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.

İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.

Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.

Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Barcelona-Bayern Münih maçına dair bilgiler

Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.

BARCELONA-BAYERN MÜNİH MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN