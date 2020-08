Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Atletico Madrid'i son dakikada eledi (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Leipzig tarihinde ilk kez yarı finalde

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti. Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem maç: PSG son nefeste yarı finale yükseldi UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain, Portekiz’de bulunan Estadio do Sport Lisboa e Benfica stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn yönetti.Karşılıklı ataklarla dengeli geçen ilk yarıda biraz daha baskılı oynayan Atalanta ilk golü bulan da taraf oldu. 26. dakikada Duvan Zapata’nın asistinde Mario Pasalic ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımın karşılıklı götürdüğü devrede başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Atalanta’nın üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Paris Saint-Germain oldu. Baskılı oyunu ile skora dengeyi getirmek isteyen Fransız ekibi, arka arkaya ataklarla Atalanta kalesini zorlayarak aradığı golü son dakikada buldu. 90. dakikada Marquinhos’un asistinde Neymar takımına beraberliği getirerek, yarı final yolundaki umudu korudu. Devrenin başından beri baskısını sürdüren Fransız ekibi, 90+3. dakikada Choupo-Moting’in golü ile öne geçmeyi başardı.1-0 geriden geldiği karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle Atalanta’yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalist oldu.ATALANTA-PSG MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA𝘿𝙍𝘼𝙈𝘼! 😱😱😱🇫🇷 Stoppage time goals from Marquinhos & Choupo-Moting send Paris into the semis! #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2020