Luis Suarez'in duygusal vedası: Boğazı düğümlendi, konuşamadı

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona'da sayısız başarılara imza atan Luis Suarez, Katalan ekibi için yaptığı veda konuşmasında boğazları düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygusal anlar yaşayan Uruguaylı yıldız, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Beklenmedik bir olay"

"Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay. Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor."

"Arkadaşlarımı çok özleyeceğim"

"Barcelona'da tarihin en iyi oyuncularıyla oynadım ve nerede olursam olsun her zaman kalbim Barcelona'da olacak. Beni her zaman mutlu eden arkadaşlarımı çok özleyeceğim."

"Birçok teklif vardı"





"Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid."





İşte Suarez'in konuşmakta zorluk çektiği o anlar;

لويس سواريز يتحدث عن الأصدقاء و العائلة والدموع تنهمر 😭 pic.twitter.com/6uhjxOf4Wq — FCB World (@FCBW_A7) September 24, 2020