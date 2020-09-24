TRANSFER

Luis Suarez'in duygusal vedası: Boğazı düğümlendi, konuşamadı

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın kadro planlanmasında yer almayan ve bu yüzden Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, Katalan ekibine gözyaşları içerisinde veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.

Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona'da sayısız başarılara imza atan Luis Suarez, Katalan ekibi için yaptığı veda konuşmasında boğazları düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygusal anlar yaşayan Uruguaylı yıldız, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Beklenmedik bir olay"

  • "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay. Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor."

"Arkadaşlarımı çok özleyeceğim"

  • "Barcelona'da tarihin en iyi oyuncularıyla oynadım ve nerede olursam olsun her zaman kalbim Barcelona'da olacak. Beni her zaman mutlu eden arkadaşlarımı çok özleyeceğim."

"Birçok teklif vardı"


  • "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid."


İşte Suarez'in konuşmakta zorluk çektiği o anlar;

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı
İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda enteresan haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.Barcelona'dan Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Yıldız oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.Sınav sorularını önceden almışİtalyan basınında çıkan haberlerde, Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı, kısa sürede bitirerek salondan ayrıldığı iddia edildi. İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun transferinin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.BOMBAZO!Las autoridades italianas investigan sobre un amaño del examen italiano de #Suarez !La acusación es que fue informado de las preguntas antes de la prueba.Al parecer, la prueba duró 30 minutos, mientras normalmente es alrededor de 2 horas&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Luiz Suarez'in yeni takımı belli olduTelefon görüşmeleri ortaya çıktıİtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ifadeleri yer aldı.The #Suarez fixed exam is HUGE.Wiretapping made by police revealed talks between the professors in the commission:“He must approve this exam, it’s a 10m€ deal and he can’t lose it because of this”“He has learned part of the exam”“They bomb us if he doesn’t get approved”&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Atletico Madrid ile görüşüyorİspanyol medyası da Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılacağını yazdı. Çıkan haberlerde, 33 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.B1 seviyesinde belge alması gerekiyorduTransfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sumudica çılgına döndü: Her şeyi mahvettiniz
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.