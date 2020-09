İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda enteresan haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.

Barcelona'dan Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Yıldız oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Sınav sorularını önceden almış

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı, kısa sürede bitirerek salondan ayrıldığı iddia edildi. İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun transferinin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

BOMBAZO!

Las autoridades italianas investigan sobre un amaño del examen italiano de #Suarez !

La acusación es que fue informado de las preguntas antes de la prueba.

Al parecer, la prueba duró 30 minutos, mientras normalmente es alrededor de 2 horas — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ifadeleri yer aldı.

The #Suarez fixed exam is HUGE.



Wiretapping made by police revealed talks between the professors in the commission:



“He must approve this exam, it’s a 10m€ deal and he can’t lose it because of this”



“He has learned part of the exam”



“They bomb us if he doesn’t get approved” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020

Atletico Madrid ile görüşüyor

İspanyol medyası da Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılacağını yazdı. Çıkan haberlerde, 33 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.

Luis Suarez geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 36 maçta 21 gol ve 12 asistle oynamıştı.