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İtalya'dan flaş iddia: Barcelonalı Luis Suarez İtalyanca sınav sorularını çaldı

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Barcelona'dan ayrılarak Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Golcü oyuncunun statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce, sınav sorularını aldığı ve sınavı kısa sürede bitirerek çıktığı iddia edildi. Suarez'in transferiyle ilgili bu olaylardan sonra önemli bir gelişme de yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Suarez'in güncel bonservis değeri 28 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Suarez'in güncel bonservis değeri 28 milyon euro.

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda enteresan haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.

Barcelona'dan Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Yıldız oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Sınav sorularını önceden almış

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı, kısa sürede bitirerek salondan ayrıldığı iddia edildi. İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun transferinin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Suarez'in sözleşmesi 2021 yılına sona eriyor.
Suarez'in sözleşmesi 2021 yılına sona eriyor.

Luiz Suarez'in yeni takımı belli oldu
Luiz Suarez'in yeni takımı belli oldu

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın kadro planlanmasında yer almayan Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez'in yeni takımı netleşti.İtalyan ekibi Juventus'la anlaşamayan 33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'le her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi.Suarez'in transferinden vazgeçen Juventus'un da Alvaro Morata'yı kadrosuna katacağı öğrenildi.Avrupa basınında çıkan son haberlere göre Morata Juventus&#39;a, Suarez de Atletico Madrid&#39;e transfer olacak pic.twitter.com/AL67V8YNvr&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 21, 2020 Video: Luis Suarez'den Atletico Madrid'e inanılmaz golAdı Fenerbahçe ile anılan Cavani Real Madrid ile görüşüyor

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ifadeleri yer aldı.

Atletico Madrid ile görüşüyor

İspanyol medyası da Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılacağını yazdı. Çıkan haberlerde, 33 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.

  • Luis Suarez geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 36 maçta 21 gol ve 12 asistle oynamıştı.

Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı
Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe forvet transferine hız vermiş durumda. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kadroya golcü bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gözler, Udinese forması giyen Stefano Okaka'ya çevrilmişti.Hatta İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaşma sağlamış ve Udinese ile bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyordu.Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü İtalyanlar açıkladıUdinese'den Fenerbahçe açıklamasıİtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino'nun Fenerbahçe ve Okaka transferi hakkındaki konuşmalarını yazdı. Marino, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını söylerken, "Okaka Fenerbahçe’ye transfer olmayacak. Okaka’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.Udinese sport director Marino: “De Paul to Leeds? They’ve not matched €35m price tag at the moment... so I hope he can stay. Okaka is not joining Fenerbahçe, this one is a fake news. There’s no chance”. ⚪️ #LUFC #Fenerbahce #transfers&mdash; Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020 Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptıGaleri: Rıdvan Dilmen Nikola Kalinic'in transfer olacağı takımı açıkladı

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