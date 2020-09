Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe forvet transferine hız vermiş durumda. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kadroya golcü bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gözler, Udinese forması giyen Stefano Okaka'ya çevrilmişti.

Hatta İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaşma sağlamış ve Udinese ile bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyordu.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Udinese'den Fenerbahçe açıklaması

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino'nun Fenerbahçe ve Okaka transferi hakkındaki konuşmalarını yazdı. Marino, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını söylerken, "Okaka Fenerbahçe’ye transfer olmayacak. Okaka’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Udinese sport director Marino: “De Paul to Leeds? They’ve not matched €35m price tag at the moment... so I hope he can stay. Okaka is not joining Fenerbahçe, this one is a fake news. There’s no chance”. ⚪️ #LUFC #Fenerbahce #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020

Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferinin ardından yeni bir golcü transferi için ciddi mesai harcayan sarı-lacivertli takım, Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçti.Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonservisiyle gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, transferler için de limitler açıldı.Fenerbahçe Samatta için teklif yaptıSarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması Alternatifler Ze Luis ve BounedjahFenerbahçe’nin gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis için Celta Vigo da devreye girdi. Oyuncunun sakatlık geçmişinden endişe eden İspanyol ekibi, hakkında ayrıntılı tıbbi rapor hazırlanması için Porto’ya 2 doktor gönderdi. Ze Luis’in de Türkiye’de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet için Porto’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi’nde 2 kez gol kralı olan Baghdad Bounedjah’ın peşinde olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında?23 Aralık 1992’de Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da dünyaya gelen Samatta, ülkesinde African Lyon ve Simba, Kongo’da Mazembe takımlarında oynadıktan sonra 2016’da Belçika ekibi Genk ile anlaştı. Geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gelen Samatta, geçen sezon 44 maçta 12 gol atarken, Tanzanya Milli Takımı’nda ise 51 maçta 18 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştıGaleri: Rıdvan Dilmen Nikola Kalinic'in transfer olacağı takımı açıkladı