Fenerbahçe transfer haberleri: Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı
Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Udinese forması giyen Stefano Okaka'ya çevrilmişti. Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino'da bu transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe forvet transferine hız vermiş durumda. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kadroya golcü bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gözler, Udinese forması giyen Stefano Okaka'ya çevrilmişti.
Hatta İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaşma sağlamış ve Udinese ile bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyordu.
Udinese'den Fenerbahçe açıklaması
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino'nun Fenerbahçe ve Okaka transferi hakkındaki konuşmalarını yazdı. Marino, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını söylerken, "Okaka Fenerbahçe’ye transfer olmayacak. Okaka’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Udinese sport director Marino: “De Paul to Leeds? They’ve not matched €35m price tag at the moment... so I hope he can stay. Okaka is not joining Fenerbahçe, this one is a fake news. There’s no chance”. ⚪️ #LUFC#Fenerbahce#transfers
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