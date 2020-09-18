TRANSFER

Fenerbahçe Okaka'yı transfer etti mi?

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü İtalyanlar açıkladı

Golcü transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe için İtalyanlar’dan büyük iddia geldi. Çizme basınına göre Okaka 3 yıllığına sarı-lacivertlilerle anlaştı.

Haber Merkezi İHA
Okaka'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro

Okaka'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro

Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor. Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından iddia geldi. Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.

  • Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Okaka'nın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Okaka'nın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar
Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar

Fenerbahçe'nin deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmayı açıklayan Metin, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.İşte Tümer Metin'in TRT Spor'da yaptığı o açıklama;"5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz""Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; 'Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey' dedi, '5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz' dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de 'Muriqi olsa bile bir santrfor lazım' dedim." Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu"30 gol ve 15 gol atacak 2 santrfor hazır""Bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, 'O olmaz ağabey' dedi.""Stoper gelecek""Bir stoper gelecek' dedi. İsmi söyledi, 'Paylaşma' dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. 'Bir stoper olacak' dedi."Galeri: Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

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