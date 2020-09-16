Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın Tanzanyalı forvetini kiralamak için teklif yaptı. Forvet mevkine Watkins’i transfer eden İngiliz ekibi, Mbwana Samatta’nın sarı-lacivertli takıma kiralanmasına sıcak bakıyor. Peki Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında? Fenerbahçe transfer haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bilirsiniz.
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Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferinin ardından yeni bir golcü transferi için ciddi mesai harcayan sarı-lacivertli takım, Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçti.Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonservisiyle gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, transferler için de limitler açıldı.
Fenerbahçe Samatta için teklif yaptı
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
Alternatifler Ze Luis ve Bounedjah
Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis için Celta Vigo da devreye girdi. Oyuncunun sakatlık geçmişinden endişe eden İspanyol ekibi, hakkında ayrıntılı tıbbi rapor hazırlanması için Porto’ya 2 doktor gönderdi. Ze Luis’in de Türkiye’de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet için Porto’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi’nde 2 kez gol kralı olan Baghdad Bounedjah’ın peşinde olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.
Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında?
23 Aralık 1992’de Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da dünyaya gelen Samatta, ülkesinde African Lyon ve Simba, Kongo’da Mazembe takımlarında oynadıktan sonra 2016’da Belçika ekibi Genk ile anlaştı. Geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gelen Samatta, geçen sezon 44 maçta 12 gol atarken, Tanzanya Milli Takımı’nda ise 51 maçta 18 gol kaydetti.
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