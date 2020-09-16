Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor. Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferinin ardından yeni bir golcü transferi için ciddi mesai harcayan sarı-lacivertli takım, Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçti.Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonservisiyle gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, transferler için de limitler açıldı.

Fenerbahçe Samatta için teklif yaptı

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk hedef, forvet bölgesine yıldız bir oyuncu almak. Son günlerde Fenerbahçe için ortaya atılan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında sarı-lacivertli kulüpten KAP'a açıklama yapıldı.Mandzukic ve Costa KAP'taYapılan açıklamada Mario Mandzukic ve Diego Costa ile herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştıVedat Muriqi Lazio'daFenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Rizespor yine kazandıDenizlispor'da Mehmet Ekici sesleriVedat Muriqi resmen Lazio'da! pic.twitter.com/QNdabG4ECb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2020

Alternatifler Ze Luis ve Bounedjah

Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis için Celta Vigo da devreye girdi. Oyuncunun sakatlık geçmişinden endişe eden İspanyol ekibi, hakkında ayrıntılı tıbbi rapor hazırlanması için Porto’ya 2 doktor gönderdi. Ze Luis’in de Türkiye’de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet için Porto’ya 1 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi’nde 2 kez gol kralı olan Baghdad Bounedjah’ın peşinde olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.

Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında?

23 Aralık 1992’de Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da dünyaya gelen Samatta, ülkesinde African Lyon ve Simba, Kongo’da Mazembe takımlarında oynadıktan sonra 2016’da Belçika ekibi Genk ile anlaştı. Geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gelen Samatta, geçen sezon 44 maçta 12 gol atarken, Tanzanya Milli Takımı’nda ise 51 maçta 18 gol kaydetti.