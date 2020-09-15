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Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Rizespor yine kazandı

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler Kosovalı oyuncunun mali detaylarını kamuoyuna bildirdi.

Haber Merkezi AA
Vedat Muriç, yeni sezonda İtalya Serie A'da forma giyecek.

Vedat Muriç, yeni sezonda İtalya Serie A'da forma giyecek.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi.

Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.

  • Vedat Muriç, geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Muriç, sarı lacivertlilerde çıktığı 36 maçta 17 gol atmış 7 de asist yapmıştı.

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