Madrid derbisini Real kazandı

Madrid derbisinde iyi başlayan ve ilk dakikadan itibaren rakibine baskı kuran Real Madrid, 15. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başlarında Atletico'nun beraberlik golünü aradığı atakları durdurmayı başaran Real Madrid, 63. dakikada Dani Carvajal'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda direkten dönen topun kaleci Jan Oblak'ın sırtına çarpıp ağlarla buluşmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda her iki takımın kalecisi güzel kurtarışlarıyla başka gole izin vermezken, Real Madrid derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla, ligde 1 maç eksiği olan Real Madrid puanını 23'e çıkarıp 3'üncülüğe yükseldi.

Real Madrid karşılaşması öncesinde La Liga'daki son 10 maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısını (2) derbi maçında gören Atletico Madrid, 26 puanda kalıp iki maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

La Liga'da ikinci sırada olan 25 puandaki Real Sociedad, pazar günkü maçta Eibar'ı yenmesi halinde 13. haftada ligin yeni lideri olacak.



