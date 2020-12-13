LA LİGA

Madrid derbisini Real kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridli futbolcular gollerde büyük sevinç yaşadı.

Real Madridli futbolcular gollerde büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: JUAN MEDINA / Reuters

Madrid derbisinde iyi başlayan ve ilk dakikadan itibaren rakibine baskı kuran Real Madrid, 15. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başlarında Atletico'nun beraberlik golünü aradığı atakları durdurmayı başaran Real Madrid, 63. dakikada Dani Carvajal'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda direkten dönen topun kaleci Jan Oblak'ın sırtına çarpıp ağlarla buluşmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda her iki takımın kalecisi güzel kurtarışlarıyla başka gole izin vermezken, Real Madrid derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla, ligde 1 maç eksiği olan Real Madrid puanını 23'e çıkarıp 3'üncülüğe yükseldi.

Real Madrid karşılaşması öncesinde La Liga'daki son 10 maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısını (2) derbi maçında gören Atletico Madrid, 26 puanda kalıp iki maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

  • La Liga'da ikinci sırada olan 25 puandaki Real Sociedad, pazar günkü maçta Eibar'ı yenmesi halinde 13. haftada ligin yeni lideri olacak.


Real Madrid taraftarı Karabüklü baba, çocuklarına verdiği isimlerle şaşırttı
Real Madrid taraftarı Karabüklü baba, çocuklarına verdiği isimlerle şaşırttı

Real Madrid taraftarı olan Hamdi Bağbaşı, bir çocuğuna Real Madrid’in efsanesi İspanyol oyuncu Raul Gonzalez’den ötürü ’Deniz Raul Ege’ (12) ismini verirken diğerine ise ve Real Madrid’de Raul’den sonra 7 numaralı formayı giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan ötürü de ’Ronaldo Ata’ (4) adını verdi."Çocukluğumdan beri Real Madrid taraftarıyım"Türkiye’den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı (48), "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye’den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Diego Maradona’dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Ondan dolayı da çocuklarımın ismini sevdiğim oyuncuları koydum. Büyüğüne Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi."Çevremdekiler hiç garip karşılamadı"Eşinden ve çevresinden hiç tepki gösteren olmadığını ifade eden Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı. Büyük çocuğum Ege’nin ismini koyarken Ben Deniz Raul koyacaktım. Eşim de 'Ege ismini koyalım' dedi. Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Madem eşimin isteğini de kırmayım üçünü birden koyarak Deniz Raul Ege koydum. Çevremdekiler hiç garip karşılamadı. Sadece isim koyulurken yabancı isim olduğu için sıkıntı çıkıp çıkmadığını sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.Okulda da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bağbaşı, "Okulda veli olarak daha çok annesi ilgileniyor. Ben de sahada ona futbol oynatıyorum. Haftada 2-3 gün idmana gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde kilo aldı. Arkadaşı ile beraber yasağın olmadığı saatler olan 13.00-16.00 saatleri arasında idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı."İnsanlar 'Raul' diye hitap edince hoşuma gidiyor"Raul ismini sevdiğini belirten Deniz Raul Ege Bağbaşı (12), "Ben ismimi seviyorum. Bazı kişiler ’Raul’ diye hitap edince hoşuma gidiyor. Bazı öğretmenlerim de Raul diyor. Bazı büyüklerim Raul diyor. Arkadaşlarım çoğunlukla Ege diye hitap ediyor. Raul ile ilgili videolar izledim. Çok fazla bulamasam da attığı golleri gördüm. Ben ismimin Raul olmasından memnunum" dedi.Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Deniz Raul Ege Bağbaşı, "Yakın olduğu için önce Kardemir Karabükspor’da sonra ise Real Madrid ya da Paris Saint-Germain’de oynamak istiyorum" diye konuştu.Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar

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