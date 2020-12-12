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Real Madrid taraftarı Karabüklü baba, çocuklarına verdiği isimlerle şaşırttı

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Hamdi Bağbaşı, çocuklarına beğendiği futbolcular olan Raul ve Ronaldo’nun adını verdi.

Haber Merkezi İHA
Deniz Raul Ege, kendisi ve kardeşinin kimlikleriyle poz verdi.

Deniz Raul Ege, kendisi ve kardeşinin kimlikleriyle poz verdi.

Real Madrid taraftarı olan Hamdi Bağbaşı, bir çocuğuna Real Madrid’in efsanesi İspanyol oyuncu Raul Gonzalez’den ötürü ’Deniz Raul Ege’ (12) ismini verirken diğerine ise ve Real Madrid’de Raul’den sonra 7 numaralı formayı giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan ötürü de ’Ronaldo Ata’ (4) adını verdi.

"Çocukluğumdan beri Real Madrid taraftarıyım"


Türkiye’den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı (48), "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye’den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Diego Maradona’dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Ondan dolayı da çocuklarımın ismini sevdiğim oyuncuları koydum. Büyüğüne Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi.

Hamdi Bağbaşı ile çocukları ’Deniz Raul Ege ve Ronaldo Ata
Hamdi Bağbaşı ile çocukları ’Deniz Raul Ege ve Ronaldo Ata
İHA

"Çevremdekiler hiç garip karşılamadı"


Eşinden ve çevresinden hiç tepki gösteren olmadığını ifade eden Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı. Büyük çocuğum Ege’nin ismini koyarken Ben Deniz Raul koyacaktım. Eşim de 'Ege ismini koyalım' dedi. Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Madem eşimin isteğini de kırmayım üçünü birden koyarak Deniz Raul Ege koydum. Çevremdekiler hiç garip karşılamadı. Sadece isim koyulurken yabancı isim olduğu için sıkıntı çıkıp çıkmadığını sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

Okulda da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bağbaşı, "Okulda veli olarak daha çok annesi ilgileniyor. Ben de sahada ona futbol oynatıyorum. Haftada 2-3 gün idmana gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde kilo aldı. Arkadaşı ile beraber yasağın olmadığı saatler olan 13.00-16.00 saatleri arasında idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Raul ile Ronaldo
Raul ile Ronaldo

"İnsanlar 'Raul' diye hitap edince hoşuma gidiyor"

Raul ismini sevdiğini belirten Deniz Raul Ege Bağbaşı (12), "Ben ismimi seviyorum. Bazı kişiler ’Raul’ diye hitap edince hoşuma gidiyor. Bazı öğretmenlerim de Raul diyor. Bazı büyüklerim Raul diyor. Arkadaşlarım çoğunlukla Ege diye hitap ediyor. Raul ile ilgili videolar izledim. Çok fazla bulamasam da attığı golleri gördüm. Ben ismimin Raul olmasından memnunum" dedi.

Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Deniz Raul Ege Bağbaşı, "Yakın olduğu için önce Kardemir Karabükspor’da sonra ise Real Madrid ya da Paris Saint-Germain’de oynamak istiyorum" diye konuştu.

Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar
Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendi.Stoper kaleciKemerspor'da test sonucu pozitif çıkan kaleci Osman Tepe'nin yerine maçta kaleye 25 yaşındaki stoper Erdin Üzer geçti."Hocamızın verdiği görevi yerine getirmeye çalıştım"Maç sonunda konuşan Erdin Üzer, "Çok çekişmeli bir maç geçti. İyi oynayıp kazandık. Ben de kalecimizin testi pozitif çıktığı için hocamızın verdiği görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hafta kalecimizin umuyorum testi negatif çıkacak ve ben de görev yerime döneceğim. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.Genç savunmacı, geçen hafta takımının Denince Belediyespor'a 4-1 mağlup olduğu maçta da kalecilik yapmıştı. TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

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