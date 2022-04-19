Mahkemeden Galatasaray kongresi için tedbir kararı 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray kongresinde gerçekleştirilecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Eğer tedbir kararı kalkmaz veya mevcut başkan Burak Elmas istifa etmezse, 30 Nisan'da planlanan seçim yapılamayacak.

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