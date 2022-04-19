Mahkemeden Galatasaray kongresi için tedbir kararı

Galatasaray'da kongre için açılan davadan sonuç çıktı. 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray Kongresi'ne tedbir kararı uyguladı. Eğer tedbir kararı kalkmaz veya mevcut başkan Burak Elmas istifa etmezse, 30 Nisan'da planlanan seçim yapılamayacak.
Mahkemenin kararı sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mevcut durumu görüşmek ve kararı incelemek için yöneticilerle toplantı kararı aldı.
- Aynı zamanda başkan adaylığı için yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de bu karara itiraz etmesi bekleniyor.