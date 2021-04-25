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Spor Malatyaspor evinde Ankaragücüne geçit vermedi
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Malatyaspor evinde Ankaragücü'ne geçit vermedi

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyaspor evinde Ankaragücüne geçit vermedi
​Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Tetteh attı. Ankaragücü'nün tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Paintsil kaydetti. Ayrıca Ankaragücü'nde 61. dakikada oyuna giren Geraldo, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltirken, Ankaragücü ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Malatyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.


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