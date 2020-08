Mame Thiam örnek aldığı futbolcuyu açıkladı: Beni heyecanlandırıyor

Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de yeni transfer Mame Thiam, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Thiam, “Yeni geldim ve önemli bir kamp içindeyiz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp ligde artılarını görürüz. Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum ve bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi. Ben de burada iyi işler çıkartmak istiyorum, onlar gibi takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum sürece maksimumu sergileyeceğim. Burada en büyük hedefim takıma yardımcı olmak” dedi.

“Her pozisyonda oynamaya hazırım”

Takımın antrenman performansı ve oynamak istediği mevki hakkında konuşan Mame Thiam, “Bence takımın ortaya koymuş olduğu performans önemli. Sol açık ve sağ açık oynadım. Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Hocamın istemiş olduğu pozisyonda oynamaya her zaman hazırım. Hocamızla bununla ilgili konuşmamız olmadı. Solda olsun, forvet olsun oynadığımı iyi biliyor. Zamanı geldiğinde oturup konuşacağız. Şu an itibariyle hazırlık sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin teklifini duyunca çok mutlu oldum”

Fenerbahçe’ye geliş sürecini de anlatan 27 yaşındaki futbolcu, “Burada mutlu olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe’nin istediğini duyunca çok mutlu oldum. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarıma tanıma fırsatı buldum. Allah daha iyi biliyor, ileride neler olacağını. Ben hazırım. Biraz öncede söylemiş olduğum gibi kanat forvet oynamaya hazırım. Hocanın kararı çok önemli bu konuda. Önemli olan o pozisyonlarda en iyiyi sergileyecek olmam” şeklinde konuştu.

"Maçlardan önce çok dua ediyorum"

Takımı için her zaman en üst seviyede mücadele edeceğini sözlerine ekleyen Thiam, şöyle devam etti:

“Ben dinime bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok. Daha çok dua ediyorum takımın galibiyeti adına. Şu anda buradayım. Ben kendi yoluma bakıyorum. Bu anlamda oynadığım her maçta da maksimumu ortaya koyacağım.”

“Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır”

Daha önce oynadığı takımlar ile ilgili görüşlerini aktaran Senegalli futbolcu, “Gençken önemli takımlarda oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum çok hızlı oldu ama çok fazla şey öğrendim. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Bizim her zaman şansımız var. Fenerbahçe’nin büyük bir kapasitesi de var. Biz de bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yapması gerektiği. Yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız bu konudaki yorumları daha önemli olacaktır. Ben tabii ki de saha içerisinde yapacağım performansıma konsantre olacağım. Hem ben ve gelecek oyuncular Fenerbahçe’nin hedefi için çalışacağız” diye konuştu.

“Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu”

Diziliş formasyonları ve örnek aldığı futbolcuyu da açıklayan Thiam, “Diziliş olarak çok fazla pozisyonda oynadım. 4-3-3 ve 4-3-2-1 gibi. Bu tip sistemlerde oynadım. Ama önemli olan bunlara ayak uydurmak. Ronaldo’yu takip ediyorum, beni heyecanlandıran bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.

“Süper Lig fiziksel güce dayanıyor”

Süper Lig’i fiziksel güce dayalı bir lig olarak tanımlayan Mame Thiam, “Ligimiz gerçekten fiziksel güce dayanan bir lig. Çok fazla temas var. Bu aynı şekilde iyi bir ritim oluşturuyor. Bu tip maçlarda oynamak ve kazanmak kolay değil. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan bakacak olursak her zaman hazır olmak zorunda ve elimizden gelen her şeyi sergilemeyiz” dedi.

Kasımpaşa: Thiam ve Fatih'i destek için bedelsiz verdik Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şu şekilde:"Süper Lig’de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek turk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu süreçte; bugün tamamına yakını ülkemizin önemli takımlarında forma giyen çok sayıda oyuncuyu Süper Lig'imize kazandırmış, yurt içi ve yurt dışına önemli transferler gerçekleştirmiştir. Tarihi bir semt takımı olan Kasımpaşa'mızı güçlü bir takim haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi kulüplerimiz de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.Kulüplerimiz; yayın gelirlerinin azalması, seyircisiz oynama, kombine gelirlerinden mahrum kalma gibi gibi çok ciddi maddi kayıpların içerisindedir.Kasımpaşa Spor Kulübü; bu zor süreçte tamamı kendisi ile ilgili olmasa dahi takımlarımızın karşılaştığı sorunları gündeme getirmekte ve bunlara çözüm üretmek adına önemli adımlar atmayı bir görevden çok sorumluluk olarak görmektedir.Bu bağlamda; pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarfettik. Yine Futbol Federasyonu’nun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda 'inandığımız gerekçeler' nedeniyle çaba gösterdik.Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük.Bilinmelidir ki, Kasımpaşa Spor Kulübü hiçbir kişi ve kuruma borcu olmayan, yıl sonunu kâr ile kapatıp 'artı bütçe' sahibi olan, herhangi bir mali problemi bulunmayan, bir kulüptür. Bütün gayreti futbolumuzun geleceği adınadır. Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir.Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır.Bu noktada; Beşiktaş Kulübü’nün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bagli kanallarinda yayınlama kararı almıştır. Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk’ün Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.Bu sene 100. yılını kutlayacak olan Kasımpaşa Spor Kulübü, "Semtlerin efendisi, efendilerin semti" sloganıyla, "Ben" değil "Biz" diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir.Kasımpaşa Spor Kulübü bu maksatla; sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir.Kasımpaşa Spor Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.Yaşasın Türk Futbolu"Mame Thiam resmen Fenerbahçe'deFatih Öztürk G.Saray’daFenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıKASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ'NDEN SPOR KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURUhttps://t.co/HfENTfnd2U pic.twitter.com/9tZPtSm49u— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 18, 2020

