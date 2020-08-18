Kasımpaşa: Thiam ve Fatih'i destek için bedelsiz verdik

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şu şekilde:

"Süper Lig’de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek turk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu süreçte; bugün tamamına yakını ülkemizin önemli takımlarında forma giyen çok sayıda oyuncuyu Süper Lig'imize kazandırmış, yurt içi ve yurt dışına önemli transferler gerçekleştirmiştir. Tarihi bir semt takımı olan Kasımpaşa'mızı güçlü bir takim haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi kulüplerimiz de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Kulüplerimiz; yayın gelirlerinin azalması, seyircisiz oynama, kombine gelirlerinden mahrum kalma gibi gibi çok ciddi maddi kayıpların içerisindedir.

Kasımpaşa Spor Kulübü; bu zor süreçte tamamı kendisi ile ilgili olmasa dahi takımlarımızın karşılaştığı sorunları gündeme getirmekte ve bunlara çözüm üretmek adına önemli adımlar atmayı bir görevden çok sorumluluk olarak görmektedir.

Bu bağlamda; pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarfettik. Yine Futbol Federasyonu’nun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda 'inandığımız gerekçeler' nedeniyle çaba gösterdik.

Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük.

Bilinmelidir ki, Kasımpaşa Spor Kulübü hiçbir kişi ve kuruma borcu olmayan, yıl sonunu kâr ile kapatıp 'artı bütçe' sahibi olan, herhangi bir mali problemi bulunmayan, bir kulüptür. Bütün gayreti futbolumuzun geleceği adınadır.

Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir.

Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır.

Bu noktada; Beşiktaş Kulübü’nün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bagli kanallarinda yayınlama kararı almıştır.

Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk’ün Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik.

Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

Bu sene 100. yılını kutlayacak olan Kasımpaşa Spor Kulübü, "Semtlerin efendisi, efendilerin semti" sloganıyla, "Ben" değil "Biz" diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir.

Kasımpaşa Spor Kulübü bu maksatla; sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

Kasımpaşa Spor Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Yaşasın Türk Futbolu"

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıFenerbahçe'ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020

Fatih Öztürk G.Saray’da Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç’tan sonra Kasımpaşa’dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk’ü de kadrosuna kattı. Fernando Muslera’nın geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Çaykur Rizespor karşısında geçirdiği sakatlık sonrasında en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile anlaşarak bonservisini eline alan Fatih Öztürk’ü 1+1 yıllığına transfer etti. Dün sarı-kırmızılı kulüp tarafından sağlık kontrollerinden geçirilen 33 yaşındaki kaleci, gelecek sezon Muslera dönene kadar Galatasaray’ın birinci kalecisi olarak görev yapacak. Fatih, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde de Akhisarspor’dan ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fatih, Kasımpaşa’ya transfer olurken, Galatasaray ise yerine Bursaspor’dan Okan Kocuk’u transfer etmişti.Okan ile yollar ayrılıyorKaleci Muslera’nın sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon 27. haftadan itibaren eldivenleri teslim alan Okan Kocuk, gösterdiği kötü performans nedeniyle büyük eleştri almıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 9 maçta kalesini kapatamayan ve 18 gol gören 24 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası dahil 13 maça çıkarken, kalesinde toplam 24 gol görmüş ve maç başına yediği gol ortalaması 1,85 olmuştu. Galatasaray teknik heyeti, Okan’ın gösterdiği kötü performans karşısında büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fatih Öztürk’ün de alınması nedeniyle genç kaleci ile yollar ayrılacak. Galatasaray, Okan’ın forma giydiği maçlarda sadece 2 kez kazanabildi. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takımla 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve bir galibiyet yaşayan Okan, Türkiye Kupası’nda ise 2 mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet görmüştü.Arda & Falcao A.ŞArda Turan, Galatasaray’a 10 yıl sonra geri dönerken, Radamel Falcao ile de 7 yıl sonra yeniden buluştu. 2011-12 ile 2012-13 sezonlarında Atletico Madrid’de birlikte forma giyen iki oyuncu, İspanyol temsilcisinde iki Avrupa kupası kaldırmıştı. Arda Turan, geçtiğimiz günlerde beIN SPORTS’a verdiği röportajda Falcao’yla uyumlarına dikkat çekerek, “Falcao’nun ne yapacağını televizyonda izlerken bile biliyorum” derken sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Akıllara iki oyuncunun İspanya günleri geldi. İki futbolcu 2 sezon birlikte forma giyerken Arda 20 golün hazırlayıcısı oldu. 2011-12 sezonunda 12 asisti bulunan Arda, Falcao’ya 5 gol, 2012-13’de ise 4’ü Kolombiyalı golcü olmak üzere 8 asist yaptı.Ryan Donk imzayı attı Galatasaray, Ryan Donk’un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 515 bin 750 Euro sabit transfer ücreti ödeneceğini açıkladı. İmza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray’a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 1 yıllık sözleşmeye imza atan Donk ise “Gelecek sezon da bütün çalışma arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla, yöneticilerle birlikte 1 sezon daha geçireceğim için çok mutluyum” dedi.Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi artık açıklanmak üzere. Resmi duyuruların beklendiği transfere ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'Mame Thiam, Fenerbahçe ile yüzde 99 oranında anlaştı' ifadelerini kullandı.Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Volkan Demir, konuyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya attı. Demir, sosyal medya paylaşımına 'Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok' diye yazdı.Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon takımı adına 12 gol atıp 5 asist yapan Thiam'ın bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gideceği iddiası sosyal medyada tartışma başlattı.Öte yandan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü istediği Thiam transferinin bu isimlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok— Volkan Demir (@albandemir) August 17, 2020 Galeri: Fenerbahçe sezonun ilk maçında şov yaptı: Yeni kaptan belli oldu