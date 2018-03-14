Manchester United'da takım içi gerilim yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde veda eden Manchester United'da takım içinde eleştiri sesleri yükselmeye başladı.
Sürpriz bir şekilde kupadan elenen Kırmızı Şeytanlar'da golcü futbolcu Romelu Lukaku, yenilginin sorumlusu olarak takım arkadaşlarını suçladı.
Belçikalı oyuncu turu hak etmediklerini söyleyerek şunları ifade etti:
- Bazı şeyler, bazı oyuncularla gitmez. Saklanıyorlardı. Hayal kırıklığım sonsuz çünkü maça iyi başlamıştık. Ancak daha sonradan topun kontrolünü kaybettik. Daha iyisi olabilirdi. Kaliteli bir takımız ama elenmeyi hak ettik.
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