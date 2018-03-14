UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United'da takım içi gerilim yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sevilla'ya rövanş maçında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Manchester United'da Romelu Lukaku takım arkadaşlarını suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupadan elendi.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupadan elendi.

Fotoğraf: Reuters

Şampiyonlar Ligi'nde veda eden Manchester United'da takım içinde eleştiri sesleri yükselmeye başladı.

Sürpriz bir şekilde kupadan elenen Kırmızı Şeytanlar'da golcü futbolcu Romelu Lukaku, yenilginin sorumlusu olarak takım arkadaşlarını suçladı.

Belçikalı oyuncu turu hak etmediklerini söyleyerek şunları ifade etti:

  • Bazı şeyler, bazı oyuncularla gitmez. Saklanıyorlardı. Hayal kırıklığım sonsuz çünkü maça iyi başlamıştık. Ancak daha sonradan topun kontrolünü kaybettik. Daha iyisi olabilirdi. Kaliteli bir takımız ama elenmeyi hak ettik.

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