Spor Fırtınada Hamsik var sorun yok
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Fırtına'da Hamsik var sorun yok

Trabzonspor’un yıldızı Marek Hamsik, sahada yer aldığı maçlarda takımına sağladığı katkıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Slovak oyuncunun yer aldığı 29 lig maçında 2 kez yenilirken, 18 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marek Hamsikin Trabzonspordaki istatistikleri
Hamsik'in gol sevinci

Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup eden Trabzonspor’da sakatlığının ardından başarılı bir performans ortaya koyan Marek Hamsik, bordo-mavili takıma önemli katkı sağladı.

2021-2022 sezonu öncesinde her bir sezon için 1,5 milyon euro garanti ücret ve 700 bin euro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşılan Slovak futbolcu, orta alanda takımını yönlendiren isim oldu.

Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili takım, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 9 beraberlik alırken sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Üç kez fileleri havalandırdı

Hamsik, geçen sezon asistleriyle dikkati çekerken, 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Hamsik, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor’un Kızılyıldız’ı 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü attı.

Slovak oyuncu, geçen sezon toplam 32 resmi maçta 2 bin 578 dakika, bu sezon da 6 karşılaşmada 324 dakika takımda görev aldı.

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