Manolis Siopis Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupayı müzesine getirdikten sonra Avrupa’da ve ligde sancılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların gönlüne girmesini bildi.

Forma şansını bekledi

Trabzonspor’un takım olarak modu düştüğü dönemlerde, antrenmanların neşe içerisinde geçmesi için Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yardımcı olan 1.68’lik boyu ile bazen takım arkadaşlarının omuzunda bazen pozisyonlar sonrası ilginç figürleriyle etrafına neşe veren Siopis, forma şansı bulamadığı dönemlerde de mücadeleci yapısıyla şansın kendisine gelmesine bekledi.

Yabancılık çekmedi

Son haftalarda yeniden ilk 11’de maçlara başlayan Yunan oyuncu; Trabzonlular ile Yunanlıların bir irine çok benzediğini ve Trabzon’da hiç bir zaman yabancılık çekmediğini dile getirerek, Trabzon’un ve Trabzonspor’un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



