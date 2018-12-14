Mariano ve Ömer’e talip var

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan ve Şampiyonlar Ligi’ne de veda eden Galatasaray, önümüzdeki iki haftayı hasarsız atlatarak, Ocak ayına girmek istiyor. Takımda ciddi değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar UEFA sınırlamaları sebebiyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda. Galatasaray yönetiminin, takıma takviye yapabilmesi için mevcut kadrodan satış yapması gerekecek. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar birçok oyuncuyla yollarını ayıracak. Brezilyalı sağ bek Mariano da satış listesindeki isimlerden biri. 32 yaşındaki oyuncu için Brezilya kulüplerinden Flamengo’nun harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın Sevilla’dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu da 1 buçuk sezondur Galatasaray forması giyiyor. Brezilya basınındaki haberlere göre, Flamengo yönetiminin Mariano için teklif hazırladığı ve Ocak’ta Galatasaray’la masaya oturulacağı öğrenildi. Mariano’nun şu anda Galatasaray’da mutlu olduğu fakat kulübün vereceği karara göre geleceğini belirleyeceği ifade edilirken, Galatasaray kulübünün teklifin cazip olması halinde olumlu yanıt vereceği de yazıldı.

ORİGİ ISRARI SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray’ın sezon başında Akhisarspor’dan transfer ettiği Ömer Bayram’a Fransa Ligue 1 takımlarından Amiens talip oldu. Amiens’in Ömer Bayram’ı yakından izlediği ve transfer listesinde aldığı öne sürüldü. RMC Sport’un haberine göre, Amiens yöneticileri Ocak ayında Galatasaray ile irtibata geçecek. Ömer Bayram bu sezon toplamda oynadığı 16 maçta 1 gol atarken, 2 asist yaptı. Galatasaray’da devre arasında yapılacak takviyeyle ilgili gündemdeki isim Liverpool forması giyen Divock Origi. Sarı-kırmızılıların, Belçikalı golcü için Liverpool’a teklif yaptığı ancak İngiliz kulübünün kabul etmediği iddia edildi. ESPN’in geçtiği habere göre; Galatasaray’ın buna rağmen Origi’den vazgeçmeye niyetinin olmadığı ve yeni bir teklif hazırlayacağı öne sürüldü. Origi’nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Pusu kültürüne esir olmayız

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Dergisi’nin Aralık sayısına açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Sportif, mali ve idari olarak gelişimimizi sürdürdüğümüz süreçte bariz hakem hatalarına karşı gösterdiğimiz demokratik tepkilerin devamında federasyon kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldık. Mali yapısı daha da güçlenen G.Saray, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İnsanlık tarihinin çok da sevimli olmayan geleneklerinden, meyve veren ağacın taşlandığı gerçeğinden de hareket ederek, açıklamalarımızı dahi belli bir kalıba sıkıştırma suretiyle değersizleştirme çabalarına kadar, her şeyin ‘G.Saray’ın nasıl önünü keseriz?’ önermesinde saklı olduğunun farkındayız. ‘G.Saray’ ne pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüzdür ne de esecek bir yelin kaldırdığı tozdan etkilenecektir” ifadelerini kullandı.

Ozan’a yeni mukavele

Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki yıldızı Ozan Kabak, Porto maçında yine dikkat çekti. 11 ikili mücadelenin 9’unu kazanan Ozan, hava toplarında da üstünlük kurdu. Genç yıldız 5 kez top kaparken, bir de pas arası yaptı. G.Saray yönetimi, 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek ve 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan genç yıldızı elden kaçırmak istemezken, Avrupa devlerini peşinden koşturan Ozan için 5 yıllık yeni mukavele yapması bekleniyor.

Terim yanlış yaptı

G.Saray’ın eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Fatih Terim’i eleştirdi. Lig Radyo’ya açıklamalar yapan Fatinoğlu, “Fatih Terim gibi deneyimli bir hoca F.Bahçe’ye karşı 2-0 öndeyken herkes tarihi fark beklerken 2 gol yiyip maç berabere bitince sahaya girip hakeme tepki göstermemeliydi. G.Saray taraftarı Allah’tan o gün sahaya inmedi. Terim’in o gün sergilediği tutum ve sahaya girmesi bugün G.Saray’ın puan tablosunda 7.’liğe düşmesine neden oldu” dedi.