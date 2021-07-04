Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dünyaca ünlü yıldızla anlaştıklarını açıkladı

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, flaş transferlerle gündeme geliyor. Başkan Murat Sancak, A Spor'da yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile anlaştıklarını söyledi. Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki hafta gelecek"

"Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor karşılayacak."

"Akintola ile de anlaştık"

"Akintola ile anlaştık. Bir sorun yok. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. O da yakın bir zamanda sonuçlanır."

SPOR Hataysporlu yıldızın transferini "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı