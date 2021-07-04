Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dünyaca ünlü yıldızla anlaştıklarını açıkladı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dünyaca ünlü yıldızla anlaştıklarını açıkladı

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli ile anlaştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli Adana Demirsporda: Önümüzdeki hafta gelecek
Mario Balotelli şu anda boşta.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, flaş transferlerle gündeme geliyor. Başkan Murat Sancak, A Spor'da yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile anlaştıklarını söyledi. Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki hafta gelecek"

"Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor karşılayacak."

  • "Akintola ile de anlaştık"
  • "Akintola ile anlaştık. Bir sorun yok. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. O da yakın bir zamanda sonuçlanır."

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