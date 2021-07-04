Spor Hataysporlu yıldızın transferini "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı
TRANSFER

Hataysporlu yıldızın transferini "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı

Geçen sezon Hatayspor formasıyla dikkati çeken bir performans ortaya koyan David Akintola'nın Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile anlaştığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporlu yıldızın transferini Hayırlı olsun diyerek açıkladı
Hataysporlu futbolcular performanslarıyla transferin gözdesi oldular.

Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, sürpriz bir transfer hamlesinde daha bulundu.

Mavi-lacivertli ekibin, geçen sezon Hatayspor forması giyen kanat oyuncusu Akintola ile el sıkıştığı bildirildi.

Hataysporlu muhabir Doğanay Yiğitoğlu, transfer gelişmesini "Akintola Adana Demirspor'a hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

  • Bonservisi Danimarka ekibi Midtjylland'da bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydi Hatayspor'da çıktığı 37 maçta 7 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.

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