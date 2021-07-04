Hataysporlu yıldızın transferini "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı

Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, sürpriz bir transfer hamlesinde daha bulundu.
Mavi-lacivertli ekibin, geçen sezon Hatayspor forması giyen kanat oyuncusu Akintola ile el sıkıştığı bildirildi.
Hataysporlu muhabir Doğanay Yiğitoğlu, transfer gelişmesini "Akintola Adana Demirspor'a hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.
- Bonservisi Danimarka ekibi Midtjylland'da bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydi Hatayspor'da çıktığı 37 maçta 7 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.