Hataysporlu yıldızın transferini "Hayırlı olsun" diyerek açıkladı

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İstanbul caddelerinde terör estiren düğün konvoyuyla polis arasında nefes kesen kovalamaca

Seyrantepe’de düğün konvoyu yapan bir grup, işlek bir caddenin trafiğini keserek tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Cadde üzerinde bu şekilde ilerleyen konvoy, sesleri duymaları üzerine peşlerine düşen Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda durduruldu. Nefes kesen o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.