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Maxim Gaziantep FK'ya tazminat ödeyebilir

Gaziantep FK’nın Alman ekibi Mainz’dan kiraladığı Alexandru Maxim, sözleşmesinin 31 Mayıs 2020 tarihinde bittiğini kulübe bildirerek kontratını tek taraflı feshetmişti. FIFA’da yer alan statü ve transfer tüzüğünde bulunan, 'Bir sözleşme sezon devam ettiği müddetçe tek taraflı feshedilemez' maddesi gereğince Maxim ve kulübü Mainz, Antep ekibine bu fesihten dolayı tazminat ödeyebilir.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep FK formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Gaziantep FK formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Mainz’dan kiraladığı Alexandru Maxim, sözleşmesinin 31 Mayıs 2020 tarihinde bittiğini kulübe bildirerek kontratını tek taraflı feshedip takımdan ayrıldı. FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’nde ise, ’Bir sözleşme sezon devam ettiği müddetçe tek taraflı olarak feshedilemez’ maddesi yer alıyor.

"Sözleşmeler müsabakaların bitimine kadar uzar"


Konuyla ilgili Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, açıklamalarda bulundu.

"Maxim’in bu gerekçesi hukuken geçerli değil" diyen Bilgiç, "FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’ne göre hiçbir sporcu sezon devam ederken madde 16’ya göre sözleşmesini tek taraflı feshedemez. TFF’nin Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı’na göre de 'Sözleşmeler müsabakaların bitimine kadar uzar' diyor. Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Talimatın 19. maddesinin 3. bendine göre; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. Koronavirüs nedeniyle FIFA’nın nisan ayında yayınladığı korona virüs futbol sorunlarını düzenleme kılavuzuna göre, kiralık oyuncu sözleşmeleri, biten sözleşmeler ve yeni sözleşmeler başlığı altında; kira sözleşmesinin, sezonun esas tarihinde biteceği yazmışsa da, yönlendirme ilkelerinde sezonun esas bitme tarihinde sonlanacağı, sözleşmenin sezonun yeni bitme tarihine uzatılması hususu mevcut. Maxim’in bu hareketi FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Tüzüğü’nün 17. maddesi uyarınca sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa Mainz kulübüyle birlikte Gaziantep FK’ya tazminat ödemesiyle sonuçlanabilir" şeklinde konuştu.

Kayode idmana çıkmadı takıma veda mesajı gönderdi
Kayode idmana çıkmadı takıma veda mesajı gönderdi

Gaziantep Futbol Kulübü’nde sabah antrenmanına katılmayan isimlerden Kayode’nin tüm takımın bulunduğu ortak WhatsApp gurubuna bir veda mesajı gönderdiği bildirildi."Yolculuğuma son vermek zorundayım"Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcunun arkadaşlarına şu mesajı gönderdi;“Koç’a (Sumudica) ve ekibine bana olan sevginiz ve çabalarınız için teşekkür etmek istiyorum. Bize yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Böyle bir ekiple beraber çalıştığım için gurur duyuyorum. Tüm antrenör ekibine, personele, doktorlara, iyi ve kötü zamanlarda yaptığınız her şey için fizyoterapiste teşekkür ediyorum. Şimdi yolculuğa son vermek zorundayım. Çünkü artık sözleşmem devam etmiyor. Bu yüzden veda ve iyi şanslar demek zorundayım."

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