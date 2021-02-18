Spor Mbappeden Albaya ölüm tehdidi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mbappe'den Alba'ya ölüm tehdidi

PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında Jordi Alba'yı ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe ile Alba arasında tansiyon bir anda yükseldi.
Mbappe ile Alba arasında tansiyon bir anda yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'nin deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

Fransız futbolcunun Barcelonalı savunma oyuncularıyla yaşadığı diyaloglar ise dikkati çekti. Mbappe'nin maç esnasında Jordi Alba'yı ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.


İspanyol basının aktardığına göre maç esnasında futbolcular arasında şu diyaloglar yaşandı;

  • Mbappe'den Dest'e: "Bana dokunma!"
  • Alba'dan Mbappe'ye: "Senden özür diledi. Kendini beğenmiş, küstah!"
  • Mbappe'den Alba'ya: "Seni sokakta öldürürüm!"
  • Pique'den Mbappe'ye: "Kimi öldüreceksin?"
  • Alba'dan Pique'ye: "Öğreniyor, herif öğreniyor"

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