Mbappe'den Alba'ya ölüm tehdidi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'nin deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

Fransız futbolcunun Barcelonalı savunma oyuncularıyla yaşadığı diyaloglar ise dikkati çekti. Mbappe'nin maç esnasında Jordi Alba'yı ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

İspanyol basının aktardığına göre maç esnasında futbolcular arasında şu diyaloglar yaşandı;

Mbappe'den Dest'e: "Bana dokunma!"

"Bana dokunma!" Alba'dan Mbappe'ye: "Senden özür diledi. Kendini beğenmiş, küstah!"

"Senden özür diledi. Kendini beğenmiş, küstah!" Mbappe'den Alba'ya: "Seni sokakta öldürürüm!"

"Seni sokakta öldürürüm!" Pique'den Mbappe'ye: "Kimi öldüreceksin?"

"Kimi öldüreceksin?" Alba'dan Pique'ye: "Öğreniyor, herif öğreniyor"

Jordi Alba to Mbappé: "You're getting to big for yourself."



Mbappé to Jordi Alba: "In the streets I kill you



Alba to Piqué: "He's learning, the bugger is learning."



Piqué to Mbappé: "Who are you going to kill?"



