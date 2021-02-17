Şampiyonlar Ligi maçında Pepe ve Merih Demiral arasında gerginlik

Porto ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Portekiz ekibinin 2-0 önde olduğu anlarda Pepe ile Merih Demiral arasında yaşananlar sosyal medyada gündem haline geldi.
Merih Demiral'ın korner pozisyonunda ileriye çıktığı anda Pepe, milli futbolcumuza vurdurmamak için adam adama markaj yapıyordu. İkili mücadele esnasında dengesini kaybeden Pepe, yere düşerken Merih Demiral'a vurmaya çalıştı. Bu sırada sakinliğini koruyan milli oyuncu ellerini açarak tepkisini dile getirirken sonrasında görev bölgesine döndü. Pozisyon sonrasında Pepe'nin suratında çizikler oluştuğu görüldü.
- Pepe, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti. Tecrübeli futbolcu Portekiz devi Porto'nun kaptanlığını yapıyor.
Pepe ⚡ Merih Demiral pic.twitter.com/aXhSpfuTUq
Pepe ⚡ Merih Demiral pic.twitter.com/aXhSpfuTUq— Sporun Renkleri (@unutulmaz_spor) February 17, 2021